مفوضية الانتخابات الليبية تحيل قائمة 10 مترشحين لمنصب الرئيس

(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس بيانات (10) من المترشحين لانتخاب رئيس الدولة إلى الجهات المختصة للتحقق من طلبات ترشحهم وأعلنت المفوضية إنها باشرت في إجراءات إحالة (القائمة الأولى) من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة التي احتوت على بيانات عدد ( 10 ) مترشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية على صعيد آخر، أعلنت المفوضية في بيان آخر، انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين في الخارج، بانتهاء يوم 17 نوفمبر أمس، بتوقيت ليبيا، موضحة أنها ستتوقف عن استقبال طلبات المواطنين في الخارج للتسجيل.



وقد سجلت قراءة المنظومة عند مؤشر الإقفال عدد (10,729) ناخباً مقيماً بالخارج من بينهم (7,296)من الرجال و (3,433) من النساء، وكانت أعلى مستويات التسجيل في المملكة المتحدة حيث بلغ عدد المسجلين (2,040) ناخباً، يليها جمهورية مصر العربية وبلغ (1,290) ناخباً، ثم الولايات المتحدة الامريكية (997) ناخباً. (أنسامد).



