ليبيا:رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يدعو لعودةحركة الطيران

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية
بمجلس النواب " يوسف العقوري " على ضرورة عودة حركة الطيران
الداخلية إلى وضعها الطبيعي ، ورفع المعاناة عن المواطن الليبي
الذي يعاني نتيجة اضطراره للسفر لمسافات طويلة مما يعرضه لخطر
حوادث الطرق ، لاسيما أن بعض الحالات الطارئة لا تتحمل مشقة السفر
البري .
وأعرب النائب " يوسف العقوري " عن قلقه البالغ مما يسببه استمرار
تعليق الرحلات الداخلية في معاناة كبيرة للمواطنين وخاصة الحالات
الإنسانية ، ويلحق الضرر الكبير بقطاع الأعمال ، وبؤثر سلبا على
حركة الوفود الأجنبية والبعثات الدبلوماسية إلى إقليم برقة والتي
تشهد نشاطا كبيرا في الآونة الأخيرة .
ودعا " العقوري "الحكومة لتوضيح ملابسات تعليق الرحلات الجوية
وخاصة بعد حلحلة الاشكال المتعلق بعمال المناولة الأرضية ، وإلى
تجاوز خلافاتها والعودة للعمل بشكل طبيعي وفقا لمخرجات الاتفاق
السياسي الذي ينص على مبدأ العدالة بين /الأقاليم الثلاثة/ وخاصة
في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف الجهود لإنجاح الانتخابات القادمة
حسب قوله. . (أنسامد).