ليبيا:رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يدعو لعودةحركة الطيران

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب " يوسف العقوري " على ضرورة عودة حركة الطيران الداخلية إلى وضعها الطبيعي ، ورفع المعاناة عن المواطن الليبي الذي يعاني نتيجة اضطراره للسفر لمسافات طويلة مما يعرضه لخطر حوادث الطرق ، لاسيما أن بعض الحالات الطارئة لا تتحمل مشقة السفر البري .



وأعرب النائب " يوسف العقوري " عن قلقه البالغ مما يسببه استمرار تعليق الرحلات الداخلية في معاناة كبيرة للمواطنين وخاصة الحالات الإنسانية ، ويلحق الضرر الكبير بقطاع الأعمال ، وبؤثر سلبا على حركة الوفود الأجنبية والبعثات الدبلوماسية إلى إقليم برقة والتي تشهد نشاطا كبيرا في الآونة الأخيرة .



ودعا " العقوري "الحكومة لتوضيح ملابسات تعليق الرحلات الجوية وخاصة بعد حلحلة الاشكال المتعلق بعمال المناولة الأرضية ، وإلى تجاوز خلافاتها والعودة للعمل بشكل طبيعي وفقا لمخرجات الاتفاق السياسي الذي ينص على مبدأ العدالة بين /الأقاليم الثلاثة/ وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف الجهود لإنجاح الانتخابات القادمة حسب قوله. . (أنسامد).



