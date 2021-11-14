ليبيا : المجلس الرئاسي يرحب بنتائج مؤتمر باريس

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - رحب المجلس الرئاسي الليبي بالنتائج والمشاورات التي أقرتها الدول المشاركة في مؤتمر باريس بشأن ليبيا.



وقال المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الأحد إن هذا المؤتمر يأتي في وقت مفصلي يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمي للسلطة، واستقرار دائم ينعمون فيه بالأمن والحياة الكريمة والتعايش السلمي، لاستعادة القرار الوطني وتعزيز السيادة الوطنية وإنهاء حالة التشرذم والانقسامات والتدخلات الأجنبية السلبية.



وأكد بيان المجلس الرئاسي أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقًا لما هو مقرر، واتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة.



وثمن المجلس جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومساعيها لإنجاح العملية الانتخابية في كل أنحاء البلاد.



كما أشاد بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وخطواتها الدؤوبة لوضع خطة شاملة لانسحاب كامل لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. (أنسامد).



