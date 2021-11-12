البابا فرنسيس يلقتي صيادي مازارا ديل فالو

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - صرح الأسقف دومينيكو موجافيرو أن البابا فرنسيس سيلتقي صيادي مازارا ديل فالو، الذين كانوا رهن الاحتجاز في ليبيا في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الماضي، على مدار 108 أيام.



وقال موجافيرو : إن موعد الاجتماع الذي سيعقد في روما لم يتم تحديده رسميًا في الوقت الحالي.



يذكر أنه تم اختطاف 18 صيادا، بينهم 8 ايطاليين و 6 تونسيين بالاضافة الي 2 اندونسيين و 2 سنغاليين، كانوا على متن قاربي الصيد "Medinea" و "Antartide" أثناء تواجدهم في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط;;، من قبل قوات المشير خليفة حفتر. وظلوا محتجزين في السجون الليبية لمدة 108 أيام. (أنسامد).



