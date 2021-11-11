المنفي يرأس وفد ليبيا بمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - توجّه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الأربعاء، إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، المزمع عقده غدا الجمعة.



ومن على متن الطائرة المتجهة إلى باريس، قالت ‏‏‏المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن المنفي يرأس وفد ليبيا الذي يضم رئيسي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.



وأوضحت وهيبة أن المنفي سيؤكد خلال المؤتمر على ضرورة إيفاء كل الأطراف بتعهداتها لضمان استكمال العملية السياسية الليبية بنجاح، وضرورة التزام الأطراف الدولية بتعهداتها لإنجاح خطة ليبيا إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية. (أنسامد).



