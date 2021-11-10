ليبيا: تعميم مفوضية الانتخابات حول المؤهلات العلمية للمرشحين

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء الثلاثاء، عن تعليمات جديدة بشأن اعتماد المؤهلات العلمية للمرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية.



وحسب التعميم الذي نشرته على صفحتها على الفيسبوك فقد الزمت المفوضية المرشحين للانتخابات والحاصلين على مؤهلات علمية صادرة من مؤسسات تعليمية التابعة للقطاع الخاص فيستوجب اعتمادها من مركز ضمان الجودة.



وأضافت المفوضية في منشورها أما المؤهلات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع العام «الدولة» فلا يستلزم اعتمادها من المركز الوطني لضمان الجودةئر كانت المفوضية أعلنت الاثنين الماضي أن إدارات المكاتب الانتخابية التابعة لها جاهزة لاستلام الصكوك المصدقة بقيمة المبالغ المنصوص عنها في القانون على المرشحين للانتخابات الرئاسية ومجلس النواب.



وأمس الثلاثاء، نشرت المفوضية العليا للانتخابات شروط الترشُّح في انتخابات مجلس النواب المقرر انعقادها في 24 ديسمبر المقبل.



ووفق ما نشرت المفوضية تقدم طلبات الترشح بالإضافة إلى المستندات المطلوبة إلى مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاق الدائرة الانتخابية للمترشح، مع عدم إمكانية ترشحه في أكثر من دائرة انتخابية، وإلا يتم إلغاء ترشحه في جميع الدوائر، كما لا يجوز الإنابة عن المترشح في التسجيل.



وحدَّدت المفوضية مواعيد عمل قبول طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك في الفترة من 8 نوفمبر حتى قفل باب الترشح في 7 ديسمبر المقبل.



(أنسامد).



