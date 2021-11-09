ايطاليا-كوفيد: المنحنيات ترتفع نحو 100،000 حالة إيجابية.
ليبيا..مراكزالاقتراع تسليم بطاقة الناخب
مشاركة غير مسبوقة في "أسبوع النفط الأفريقي 2021" بدبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إيطاليا .. + 6 ٪ في عام 2021
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات