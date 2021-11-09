ليبيا..مراكزالاقتراع تسليم بطاقة الناخب

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - بدأت مراكز الاقتراع في انحاء ليبيا في تسليم بطاقة الناخب وذلك استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية .



وتحتوي البطاقة على " QR " كود يضم بيانات الناخب إلكترونيا.



وال.. (أنسامد).



