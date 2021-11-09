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ليبيا..مراكزالاقتراع تسليم بطاقة الناخب
    (أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - بدأت مراكز الاقتراع في انحاء ليبيا في تسليم بطاقة الناخب وذلك استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

    وتحتوي البطاقة على " QR " كود يضم بيانات الناخب إلكترونيا.

    وال.. (أنسامد).

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