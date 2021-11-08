ليبيا..مفوضية الانتخابات تشرع في توزيع بطاقة الناخب

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح مراكز توزيع بطاقة الناخب بكل المراكز الانتخابية المعتمدة في كل ربوع الوطن، وذلك صباح اليوم الإثنين.



ونوهت المفوضية إلى أن موظفيها في كامل جهوزيتهم واستعداداتهم لتسليم البطاقات طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة وذلك من الساعة 14 ظهراً حتى الساعة 18 مساءً.



وأكد المفوضية على أن استلام بطاقة الناخب يتم عن طريق الحضور الشخصي. (أنسامد).



