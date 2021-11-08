Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
ليبيا..مفوضية الانتخابات تشرع في توزيع بطاقة الناخب
    (أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح مراكز توزيع بطاقة الناخب بكل المراكز الانتخابية المعتمدة في كل ربوع الوطن، وذلك صباح اليوم الإثنين.

    ونوهت المفوضية إلى أن موظفيها في كامل جهوزيتهم واستعداداتهم لتسليم البطاقات طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة وذلك من الساعة 14 ظهراً حتى الساعة 18 مساءً.

    وأكد المفوضية على أن استلام بطاقة الناخب يتم عن طريق الحضور الشخصي. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إيطاليا .. + 6 ٪ في عام 2021

    ألبوم الصور