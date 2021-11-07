مصر: السيسي يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم الأحد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



وكتب السيسي عبر صفحته في موقع "فيسبوك" : تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي فجر اليوم وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه.



وأضاف: كما أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ علي استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقى الشقيق. (أنسامد).



