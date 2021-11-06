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ليبيا:توحد المؤسسة العسكرية ستكون بعد انتخاب رئيس للبلاد
    (أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - أكد عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" الفريق خيري التميمي أن حسم مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، ستكون بعد انتخاب رئيس للبلاد.

    التميمي وفي تصريحات خاصة لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الجمعة، كشف عن اجتماعات للجنة العسكرية المشتركة في تركيا وروسيا لبحث آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، موضحًا أن الاجتماعات ستجري بشكل منفصل في موسكو وأنقرة في النصف الثاني من نوفمبر الجاري، بعد اجتماع باريس حول ليبيا المقرر عقده الجمعة المقبل.

    وأشار الفريق التميمي إلى أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة الأخيرة، في القاهرة، بحثت أسس التعاون المشترك مع مصر في الحاضر والمستقبل، موضحًا أن اللقاء كان مثمرًا وتم التطرق فيه إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. (أنسامد).

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