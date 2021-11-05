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ليبيا : الولايات المتحدة تشيد بعمل اللجنة العسكرية المشتركة
    (أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - أشادت الولايات المتحدة الامريكية بالتقدم المستمر للجنة العسكرية الليبة المشتركة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك المشاورات المهمة في القاهرة مع دول الجوار بشأن تنفيذ خطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

    وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند : الولايات المتحدة تشيد بالتقدم المستمر للجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال هذه المشاورات المهمة في القاهرة مع الدول المجاورة بشأن تنفيذ خطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

    وأضاف نورلاند : نتمنى للجنة العسكرية المشتركة التوفيق في مناقشاتها الإقليمية الجارية ونشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تيسير هذه العملية. (أنسامد).

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