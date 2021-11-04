ليبيا:المفوضية الوطنية العليا للانتخابات :توزيع بطاقة الناخب

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب وتسلّمها من قبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا.



وكشف رئيس قسم الدعم اللوجيستي بإدارة العمليات الانتخابية بالإدارة العامة بالمفوضية " وليد سيالة" عن توزيع ما يزيد عن 2.8 مليون بطاقة على كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في المدن.



وأضاف " سيالة " أن عملية التوزيع جرت بالتعاون مع شركة بريد ليبيا، التي تكفّلت بنقل وتسليم الشحنات في وقتها المحدد وفي ظروف آمنة.



كما أشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تسلّم المواد الحساسة الخاصة بالانتخابات؛ وذلك في إطار استعدادات المفوضية المكثفة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده. (أنسامد).



