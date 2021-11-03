ليبيا: ترحيل (163 ) مهاجرا غير شرعي إلى بلادهم طواعية

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس عودة 163 مهاجر غير شرعي يحملون الجنسية النيجيرية لبلادهم طواعية عبر مطار إمعيتيقة الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.



وأكد الجهاز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع " فيسوك " أن من بين هؤلاء المهاجر نساء وأطفال من نزلاء مركز إيواء طرابلس طريق السكة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن المسجلين بسفارة جمهورية نيجيريا بطرابلس.



وأشار الجهاز إلى أنه تم إجراء فحص طبي للمهاجرين وإجراء مسحة كورونا وكانت النتيجة سلبية.



وأشاد الجهاز بالجهود المبذولة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية داخل مطار إمعيتيقة الدولي لتذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات لعودة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم. (أنسامد).



