ليبيا-انتخابات:اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات و الدول المانحة

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - استعرض مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وسفراء الدول المانحة والداعمة لتنفيذ العملية الانتخابية دور المجتمع الدولي وترتيبات إجراء العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس ضم رئيس المفوضية عماد السايح وأعضاء مجلس الإدارة، ونائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفراء الاتحاد الأوروبي، فرنسا، إيطاليا، هولندا، ورئيسة المكتب السياسي للسفارة البريطانية.



وانضم للاجتماع عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت سفراء الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند وسفير ألمانيا ميخائيل أونماخت والقائم بالأعمال بسفارة اليابان لدى ليبيا.



وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن الاجتماع يأتي في إطار دعم ومتابعة المجتمع الدولي والدول والمنظمات التي قدمت الدعم الفني والاستشاري للمفوضية لمراحل تنفيذ العملية الانتخابية في ليبيا.



وأوضحت أن الاجتماع «استعرض دور المجتمع الدولي الداعم لليبيا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، وآخر ترتيبات العملية الانتخابية وفق التطورات السياسية المستجدة، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة».



وأضافت أن الحضور أشادوا بالجهود التي بذلتها المفوضية في مرحلة العملية الانتخابية التي جرى إنجازها، مؤكدين أن «الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولًا لإنجاز الانتخابات في ليبيا».



وأثنى رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح من جانبه على «جهود المجتمع الدولي والدول المانحة الداعمة للمفوضية، الهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية شفافة يرضى عنها كل الأطراف، وتحقق تطلعات الليبيين في دولة ديمقراطية مستقرة».



(أنسامد).



