استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة ولوكا المالطي اليوم

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي استئناف الرحلات مع مطار لوكا الدولي في مالطا اليوم الإثنين.



واضاف المصدر أن شركة البحر المتوسط للطيران «ميدافيا» ستسير الرحلات بين المطارين عن طريق المشغل الجوي شركة «ميل آير ، موضحة ان الرحلات ستكون بنظام «تشارتر»، يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع .



ودعت ادارة المطار في منشور نشرته على موقعها الرسمي بالفيسبوك المسافرين المغادرين من مطار معيتيقة تزويد الشركة أو الوكالة قبل موعد الاقلاع ب48 ساعة بالمسنتدات التالية : - صورة من جواز السفر ، و صورة من تأشيرة الشنقن ، باللاضافة إلى شهادة تطعيم ضد الكورونا الليبية حسب ماهو معترف بها من الوكالة الاوربية الطبية ( EMA). (أنسامد).



