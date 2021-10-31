ماريو دراغي : مكافحة تغير المناخ هي التحدي الحقيقي
الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة إلى إيطاليا غدًا
عبد الله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية ليسوتو في إكسبو 2020
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر