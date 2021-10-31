الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة إلى إيطاليا غدًا

(أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة رسمية إلى إيطاليا غدًا الإثنين، يلتقي خلالها مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي وبابا الفاتيكان فرنسيس.



وقالت سفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إن عباس سيصل العاصمة الإيطالية روما، الإثنين، في زيارة تستمر 4 أيام.



وأضافت «عودة» أن الزيارة ستركز على آخر التطورات السياسية.



(أنسامد).



