روبرتو فيكو : الموارد البشرية والمالية تهدف لحماية العمال

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو إن الشركات يجب أن تنظر إلى الموارد البشرية والمالية التي سيتم تخصيصها لحماية العمال كفرصة للنمو وليس مجرد عبء يجب تحمله.



وأضاف روبرتو فيكو في الرسالة التي وجهها إلى منظمي النسخة الثالثة من ندوة الصحة والسلامة والبيئة التي تقام اليوم وغدًا في نابولي : هذا المنطق هو جزء أساسي في عملية التحول على المستوى الوطني والعالمي نحو نظام يؤدي إلى النمو والتوظيف ونوعية حياة أفضل، ويعمل على تعزيز حقوق وحريات المواطنين.



وأضاف أن هذه المواضيع حظيت باهتمام كبير في سياق مؤتمر رؤساء برلمانات مجموعة العشرين والاجتماع البرلماني التحضيري لمؤتمر الأطراف حول المناخ، الذي نظمه مجلس النواب ومجلس الشيوخ في أكتوبر. (أنسامد).



