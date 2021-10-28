مصرف ليبيا المركزي يستعين بخبرات فرنسية لتطوير خدماته

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ، الصديق الكبير، الأربعاء، التعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، لتطوير أداء بعض القطاعات بالمصرف خلال الفترة القادمة .



جاء ذلك خلال اجتماع محافط المصرف «الكبير»، بمكتبه في العاصمة طرابلس، مع جيرمي بولي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «خبراء فرنسا» وفريق الدعم الفني المرافق له، بحضور خوسيه أليغري نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ومديري الإدارات والمستشارين بالمصرف.



وحسب منشور لصفحة المصرف على الفيسبوك تناول اللقاء ضبط آليات عمل للتقنيات المالية Fintech وتطوير عمل مركز المعلومات الائتمانية ومشروعات التمويلات متناهية الصغر، وفق منشور لصفحة المصرف المركزي على «فيسبوك».



واستعرض الاجتماع الأدوات التي من الممكن أن تسهم مؤسسة «خبراء فرنسا» في تطويرها، في ظل تطلعات مصرف ليبيا المركزي ومساهمته في استقرار ليبيا وتحريك عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.



(أنسامد).



