إستمرار توقف الرحلات بين مطارى القاهرة والخرطوم وإلغاء6رحلات

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - أعلنت مصادر ملاحية مصرية مطلعة اليوم الثلاثاء إستمرار توقف رحلات الطيران بين مطاري القاهرة والخرطوم لليوم الثاني على التوالي وإلغاء 6 رحلات طيران للسفر ومثلها للوصول طوال اليوم بسبب التطورات الأخيرة فى السودان ..



وقالت المصادر : " تشمل قائمة الرحلات الملغاة رحلتين لمصر للطيران برقم 855 و 853 للسفر و 856 و 854 للوصول وإلغاء رحلتين لطيران بدر إيرلاينز برقم 160 و 684 للوصول و 161 و 685 للسفر وإلغاء رحلة لطيران تاركو إير برقم 112 للوصول و 113 للسفر إلى الخرطوم وإلغاء رحلة للخطوط السودانية برقم 102 للوصول و 103 للسفر وأن شركات الطيران تدرس التطورات فى السودان من أجل استئناف الرحلات فور استقرار الأوضاع مع إبلاغ الركاب الحاجزين على الرحلات بمواعيد التشغيل فى حالة استئناف رحلات الطيران بين مطارى القاهرة والخرطوم .. (أنسامد).



