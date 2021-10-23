الخارجية التركية: أنقرة تقف مع حكومة الدبيبة لإستقرار ليبيا

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - قال نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، إن "أنقرة تقف إلى جانب حكومة تسيير الأعمال من أجل ضمان الاستقرار في ليبيا"، بحسب قوله.



أونال، وفي كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر "دعم الاستقرار في ليبيا"، بطرابلس، الخميس، أضاف أن "العملية السياسية يجب أن تضم كافة الليبيين"، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.



وزعم أن "الوقت الآن هو وقت اتخاذ خطوات في سبيل الوحدة الوطنية والتوافق"، مشددًا على أن "حكومة الدبيبة ما زالت بحاجة للدعم من أجل بسط سيطرتها على عموم البلاد، وتقديم الخدمات العامة، وتوحيد المؤسسات الحكومية"، عل حد قوله.



كما شدد أونال على "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر والأهم من ذلك أن تجري بشكل ملائم للاتفاق السياسي الليبي اتفاق الصخيرات"، عل حد قوله.



وأشار إلى أن "الاستقرار في ليبيا مهم من أجل التقدم والتطور، موضحا أن وقف إطلاق النار ما زال هشًا"، عل حد قوله.



ولفت إلى أن "موقف تركيا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا واضح للجميع"، دون أن يشير إلى دور بلاده في الاستمرار بارسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، داعيًا "كافة الأطراف لاحترام الشرعية في البلاد"، عل حد قوله. (أنسامد).



