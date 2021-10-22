لويجي دي مايو : إيطاليا تدعم مسار الاستقرار في ليبيا

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، إن بلاده تدعم بقوة مسار الاستقرار في ليبيا.



وكتب دي مايو في صفحته بموقع "فيسبوك" بعد زيارته لطرابلس والمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي حول "دعم استقرار ليبيا " : تدعم إيطاليا بقوة مسار الاستقرار في ليبيا، ونحن نظهر ذلك بالحقائق.



وأضاف أن ضمان السلام والتنمية في هذا البلد يمثل أولوية للمجتمع الدولي بأكمله، لأن ليبيا مستقرة تعني أيضا أوروبا أكثر أمانا.



وتابع وزير الخارجية الايطالي : يمكننا مكافحة الإرهاب وتدفقات الهجرة غير المنضبطة من خلال السعي لتحقيق هدفين محوريين: الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.



ونوه لويجي دي مايو أن تنظيم انتخابات حرة وشفافة مع إنسحاب تدريجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب يمكن أن يضمن تحقيق هذه النتائج. (أنسامد).



