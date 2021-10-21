توالي وصول وفود الدول للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - يتوالى وصول الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا والذي تحضنه العاصمة طرابلس اليوم الخميس.



حيث وصل مطار معيتيقة صباح اليوم على التوالي كل من : مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، يال لمبرت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نولاند .



كما وصل وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري ،- ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود - .ووزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي.



وعقب وصوله، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، صباح الخميس، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والوفد المرافق له.



ونقل الوزير المصري الذي يترأس وفد بلاده في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا الذي ينعقد اليوم الخميس ، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته لحكومة الوحدة الوطنية بنجاح هذا المؤتمر. (أنسامد).



