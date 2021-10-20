وصول الوفود المشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا.

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - أعلنت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، بدء وصول الوفود المشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار الذي سيعقد بعد غد الخميس في العاصمة طرابلس.



وأكدت الإدارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية انه تم وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين المؤتمر من قبل وزارة الداخلية والأمن الدبلوماسي.



وكان وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء "بشير الأمين" ومدير الادارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية العميد " وسام بن جامع " قد عقدا اجتماع امنيا موسعا اليومين الماضيين مع مختلف الأجهزة والإدارات الأمنية لوضع الخطط الأمنية اللازمة لحفظ الأمن وبسطه وتأمين الوفود الأجنبية المشاركة في المؤتمر من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة بما يضمن انجاح سير العمل.



وشارك في هذا الاجتماع مدير الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية و مدير امن طرابلس و رئيس قوة العمليات الخاصة ومعاون مدير الادارة العامة للدعم المركزي ونائب رئيس جهاز دعم الاستقرار و مدير ادارة الشؤون الامنية بالامن الداخلي ومدير ادارة حماية الشخصيات بالإدارة العامة للعمليات الامنية ومدير ادارة حماية الشخصيات بجهاز المخابرات ومدير امن منفد مطار معيتيقة الدولي ورئيس مكتب المراسم بإدارة العلاقات والتعاون وعضو عن هيئة السلامة الوطنية وعضو عن جهاز الردع لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة .



الصورة.. مرفقة بالخبر المنشور علي موقع وكالة الانباء الليبية الرسمية و هي من شركاء انسامد (أنسامد).



