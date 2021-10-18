مفوضية اللاجئين : 347 مفقوداً قبالة السواحل الليبية.

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، انتشال أكثر من 109 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل منذ بداية العام الجاري، بينما لا يزال 347 شخصًا في عداد المفقودين.



جاء ذلك في بيان لها، السبت، حيث كشقت المفوضية عن الإفراج عن 137 لاجئًا وطالب لجوء العام 2021.



وأشارت المفوضية، إلى ضعف قبول دول ثالثة طالبي اللجوء المستضعفين؛ إذ منذ العام 2017 غادر 6544 من اللاجئين الأراضي الليبية، من ضمنهم 345 شخصًا حتى الآن في العام 2021.



كما أوضحت المفوضية إلى حاجتها لـ 93 مليون دولار أميركي للعام 2021 لتمويل عملياتها. (أنسامد).



