الجزائر : إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي وانتشال 4 جثث لآخرين

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي وانتشال 4 جثث لمهاجرين آخرين إثر انقلاب قاربهم على بعد 16 ميل بحري شمال الجزائر العاصمة، أمس السبت.



وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أن وحدتي بحث وإنقاذ تابعتين للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل بالجزائر ومروحية بحث وإنقاذ تابعة للقوات البحرية الجزائرية، تمكنت من إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي، وانتشال أربعة جثث لمهاجرين آخرين غرقوا إثر انقلاب قاربهم على بعد 16 ميل بحري شمال الجزائر العاصمة.



وأضاف البيان أن هذا التدخل يعكس الجهود التي تبذلها القوات البحرية الجزائرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر، وكذلك الحفاظ على سلامة المواطنين. (أنسامد).



