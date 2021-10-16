تحليق شركة ITA Airways باللونين الأزرق والأبيض بشعارAlitalia

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - حلقت شركة ITA Airways الإيطالية الجديدة في السماء لأول مرة يوم الجمعة بطائرات زرقاء جديدة بأجنحة بيضاء وشعار تجسدها السابق والأكبر ، Alitalia ، على الذيل.



قال الرئيس التنفيذي فابيو لازيريني إن ITA اشترت الشعار مقابل 90 مليون يورو.



هبطت الرحلة الأولى من ميلا ليناتي إلى باري في الساعة 07:35.



استمر احتجاج أكثر من 400 من عمال أليطاليا الذين اعتصموا في مطار فيوميتشينو لمدة 47 يومًا.



وقال لازيريني في مؤتمر صحفي إن شركة ITA ستبدأ بـ 52 طائرة وسترفع هذا العدد إلى 76 في العام المقبل. (أنسامد).



