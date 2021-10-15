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السفير الامريكي يلتقي رئيس المفوضية الليبية للانتخابات
    (أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - التقى سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

    وأشار السفير نورلاند خلال اللقاء إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعمها للمهمة السامية التي تضطلع بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نيابة عن جميع الليبيين.

    ووصف نورلاند بالمشجع حرص الليبيين على التصويت وعلى دفع كافة البلاد، في الجنوب والشرق والغرب، نحو الاستقرار والازدهار.

    (أنسامد).

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