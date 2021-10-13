رئيس ديوان مجلس النواب الليبي يشيد بدور إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - - أثنى رئيس ديوان مجلس النواب " عبدالله المصري الفضيل " على اهتمام جمهورية إيطاليا بالملف الليبي الذي اتضح جلياً من خلال مستوى الوفود الزائرة لليبيا .



جاء ذلك خلال لقائه اليوم القنصل الإيطالي في مدينة بنغازي " كارلو باتوري " بمقر مجلس النواب وفقا لما نشره المتحدث الرسمي لمجلس النواب " عبدالله بليحق" عبر صفحته الرسمية.



وأكد " الفضيل " خلال اللقاء أن دعم إيطاليا لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا سينعكس بكل تأكيد على أمن واستقرار إيطاليا ودول حوض المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي.



كما ثمن رئيس ديوان مجلس النواب إعادة فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي لتقديم الخدمات لمواطني البلدين، مطالب بتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين الراغبين في السفر لإيطاليا لا سيما في الحاجات المُلحة كالمرضى المحتاجين للعلاج بإيطاليا أو الطلبة الراغبين في الدراسة وذلك في إطار دعم وتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.



وتناول اللقاء التعاون المستمر بين البلدين الصديقين على المستوى البرلماني وسُبل دعمه بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين. (أنسامد).



