ليبيا..مجلس النواب يصوّت على عدد من القوانين

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب "عبد الله بليحق" اليوم الاثنين قبول المجلس لتعديلات المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون رقم 01 لسنة 2021.م بشأن انتخاب الرئيس، باستثناء النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون.



وأكد "بليحق" عبر صفحته على فيسبوك قبول مجلس النواب التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون انتخاب مجلس النواب، باستثناء النقطة رقم 4 الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون بالسماح بالتصويت بالمراسلة.



وأوضح "بليحق" أن المجلس صوّت بالإجماع على قانون تعديل أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية.



كما صوّت المجلس بالإجماع على مشروع قانون دعم الأسرة الليبية بصرف مبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة ليبية ويستثنى من القانون المتحصلين على منحة الزوج والزوجة ومشروع قانون حماية مشروع النهر الصناعي بحسب المتحدث.



وأضاف "بليحق" أن مجلس النواب ناقش المذكرة المُقدمة من رابطة الأحزاب الليبية بشأن قوانين الانتخابات، وأكد على بقاء القوانين الانتخابية وفقاً لما أقرهُ المجلس. (أنسامد).



