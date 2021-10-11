تونس.. الحكومة الجديدة ..25 عضوا من بينهم 9 نساء

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - أعلنت اليوم رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج عن تركيبة حكومتها التي كلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر الماضي من قبل رئيس الجمهورية، وادت رئيسة الحكومة رفقة اعضاء الحكومة اليمين امام رئيس الجمهورية -وتضم تركيبة الحكومة الجديدة 24 وزيرا من بينهم 9 نساء.



أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أنّ أولويات هذه الحكومة ستكون استعادة الثّقة في الدّولة واستعادة ثقة الشباب في نفسه، وهي ثقة لا تتحقق إلاّ بشعوره بأنه مواطن كامل الحقوق، واستعادة ثقة المواطن في الإدارة وفي المرفق العمومي (أنسامد).



