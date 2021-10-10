ليبيا : المجلس الرئاسي يرحب بخطة انسحاب المرتزقة

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - رحب المجلس الرئاسي الليبي بتوقيع خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تدريجيًّا وفي وقت متزامن.



وقال المجلس في بيان له مساء أمس السبت إن التوقيع على الخطة جاء تتويجًا للعمل المتواصل والدؤوب واجتماعات رئيس وأعضاء المجلس مع العديد من الأطراف الدولية، وكان آخرها لقاء رئيس المجلس الرئاسي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وأضاف البيان أن هذا الحدث المهم، الذي جاء في وقت حساس جدًّا، هو انعكاس حقيقي لرغبة الشعب الليبي في إعادة السلام والسيادة الوطنية، وصولًا لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تحظى بإجماع وقبول كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.



ووصف المجلس التوقيع واعتماد آلية التنفيذ بـ«الخطوة الكبيرة»، وجدد التزامه بالعمل مع جميع الأطراف، على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 من أكتوبر 2020، وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن بالخصوص، وأيضًا توصيات مؤتمر برلين.



كما دعا المجلس كل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية، بما في ذلك دول جوار ليبيا، التعامل بإيجابية ومسؤولية من خلال دعمهم، ومساندتهم، وتعاونهم في تنفيذ الآلية التي اعتمدتها اللجنة العسكرية المشتركة برعاية بعثة الأمم المتحدة. (أنسامد).



