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مصر وتونس تؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها
    (أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي، والتونسي قيس سعيد على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، لاسيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، التزاماً بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق.

    جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، وفق بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على فيسبوك وأكد المتحدث الرئاسي المصري أن الرئيسين أكدا ضرورة تكثيف التنسيق إزاء الأزمة الليبية، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة.

    (أنسامد).

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