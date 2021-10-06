الأردن وإيطاليا يدعمان انتخابات ديسمبر في ليبيا

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - بحث وزير الخارجية الإيطالي " لويجي دي مايو" مع نظيره الأردني " أيمن الصفدي " بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما أبرز قضايا منطقة حوض المتوسط، والتطورات السياسية والامنية في ليبيا.



وأكد " دي مايو" لنظيره الأردني، حسب بيان نشرته الخارجية الإيطالية؛ التزام بلاده بأولويات دعم عملية الانتقال السياسي من خلال إجراء انتخابات 24 ديسمبر وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.



وجدّد الجانبان، التأكيد على موقف المملكة الأردنية وإيطاليا الداعم لجهود إنهاء الأزمة في ليبيا، عبر حل سياسي يتوافق عليه الليبيون وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة، وأنه لا بديل عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها. (أنسامد).



