إيطاليا : إعصار يتسبب في أضرار وإصابات في كاتانيا

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - ذكرت مصادر محلية أن إعصارا تسبب في أضرار واسعة النطاق وأسفر عن إصابة بعض الأشخاص في مدينة كاتانيا الصقلية اليوم الثلاثاء.



واقتلعت العديد من الأشجار وتطايرت أعمدة الإنارة.



ووردت أنباء عن وقوع إصابات حيث لحقت أضرار بمنازل ومتاجر.



وحث مجلس المدينة الأهالي على عدم مغادرة منازلهم إلا لأسباب عاجلة. (أنسامد).



