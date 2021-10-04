تونس: إحباط 47 عملية إجتياز للحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 648

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - تمكنت وحدات الحرس الوطني التابعة لأقاليم بحري الجنوب والوسط، الشمال والساحل خلال الليلة الفاصلة بين يومي 02 و03 أكتوبر من إحباط 47 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 648 مجتازا غير نظامي.



تمكنت وحدات بحرية عائمة تابعة للمنطقة البحرية بالمهدية فى تونس، من إحباط 8 عمليات هجرة غير شرعية نحو إيطاليا، وضبط 129 مجتازا من بينهم امرأة تونسية و5 نساء يحملن جنسيات جنوب إفريقية.



وأكد مصدر أمنى، إن المهاجرين غير الشرعيين تتراوح أعمارهم بين 16 و43 عاما، وقد اتضح أن من بينهم 6 أشخاص مفتش عنهم في قضايا حق عام فتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.



وكانت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بتونس، منتصف سبتمبر الماضى، قد تمكنت من إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ 15 تونسيا من بينهم ثلاث نساء وأربعة أطفال، بالموقع جنوب صفاقس على بعد حوالي 18 كيلومترا من السواحل.



وأفاد هؤلاء المهاجرين غير النظامين، أنهم أبحروا من سواحل الصخيرة (ولاية صفاقس) بغرض اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الأوروبي وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطنى.



وقد تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحرى بصفاقس لتسليمهم لاحقا إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكال الإجراءات القانونية في شأنهم.



(أنسامد).



