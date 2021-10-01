ميركل : مستقبل ليبيا يقرره الليبيون

(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - طالبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، بانسحاب القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت ممكن.



وصرحت ميركل اليوم الجمعة على هامش اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في برلين ان مستقبل ليبيا يجب أن يقرره القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي.



وأضافت أنه في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم، "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به". (أنسامد).



