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لامورجيزي تدعو الاتحاد الأوروبي للدخول في شراكات مع ليبيا
    (أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - دعت وزيرة الداخلية الايطالية، لوتشانا لامورجيزي، الاتحاد الأوروبي إلى الدخول فورا في شراكات مع ليبيا.

    وحذرت لامورجيزي، في تصريح نشر أمس الاربعاء ، الحكومة الايطالية من عواقب عدم إجراء الانتخابات في ليبيا وفق الموعد المقرر نهاية العام الحالي.

    وقالت وزيرة الداخلية الايطالية: "الشيء المهم في ليبيا هو الوصول الى التصويت في 24 كانون الاول/ديسمبر القادم ، ولهذا السبب يجب على أوروبا الدخول فورًا في شراكات مع ليبيا ، لأنه إذا لم يتم التصويت فإننا نخاطر بمرحلة أخرى من عدم الاستقرار الخطير".

    (أنسامد).

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