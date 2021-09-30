لامورجيزي تدعو الاتحاد الأوروبي للدخول في شراكات مع ليبيا

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - دعت وزيرة الداخلية الايطالية،
لوتشانا لامورجيزي، الاتحاد الأوروبي إلى الدخول فورا في شراكات مع
ليبيا.
وحذرت لامورجيزي، في تصريح نشر أمس الاربعاء ، الحكومة الايطالية
من عواقب عدم إجراء الانتخابات في ليبيا وفق الموعد المقرر نهاية
العام الحالي.
وقالت وزيرة الداخلية الايطالية: "الشيء المهم في ليبيا هو الوصول
الى التصويت في 24 كانون الاول/ديسمبر القادم ، ولهذا السبب يجب
على أوروبا الدخول فورًا في شراكات مع ليبيا ، لأنه إذا لم يتم
التصويت فإننا نخاطر بمرحلة أخرى من عدم الاستقرار الخطير".