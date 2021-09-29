قيس سعيد يكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - بعد مرور أكثر من شهرين على اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في البلاد وحل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، كلف الرئيس التونسي، اليوم الأربعاء، نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.



وقالت الرئاسة في بيان "كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".



وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة على موقعها على فيسبوك "لأول مرة في تاريخ تونس امرأة تتولى الرئاسة حتى نهاية التدابير الاستثنائية، وسنعمل معا على القضاء على الفساد والفوضى التي عمّت الدولة".



ودعا الرئيس، رئيسة الحكومة المكلفة، باقتراح أعضاء الحكومة في الساعات أو الأيام القادمة، معربا عن الأمل في أن يكون الفريق الحكومي متجانسا. (أنسامد).



