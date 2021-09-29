ليبيا:الوطنية للنفط وإيني الإيطالية يبحثان الاستثمار المشترك

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مصطفى صنع الله، أمس الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من شركة " إيني " الإيطالية برئاسة المدير التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي.



وعقد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر المؤسسة بطرابلس اجتماعًا بحثا فيه سبل التعاون المشترك وإمكانية تطويره وفقا لما نشره الموقع الالكتروني للمؤسسة .



وقد أبدى ديسكالزي رغبة شركة إيني الإيطالية الاستثمارَ في ليبيا والتعاونَ مع المؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في قطاع النفط، ومنها مشروع تطوير حقل البوري (المرحلة الثانية) والتركيبين (أ ، هـ)، وتطوير حقول منطقة الحمادة ومنطقة الامتياز (م - ن 7 أ)، إضافة إلى التعاون مع المؤسسة كشريك استراتيجي في برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في المناطق المجاورة لعملياتها النفطية، وذلك عبر إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.



وأكّد مسؤولو شركة إيني، مواصلة الدعم المقدّم في المجال الصحي لمكافحة جائحة كورونا بتوفير المستلزمات والأجهزة اللازمة، كما تطرّق الجانبان إلى مساهمة الشركة لمشروع معالجة الاورام للاطفال بمدينة بنغازي. (أنسامد).



