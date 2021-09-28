ايطاليا: إجراء الانتخابات الليبية بموعدها ليس مستحيلا.

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر "ليس مستحيلا".



وأضاف " دي مايو " في مقابلة مع القناة الثالثة العامة "3 Rai" الإيطالية، ردا على سؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا، إن "البعض يقول إنها مستحيلة، لكن تخيّل حكومة وحدة وطنية قبل عام كان قد يكون أيضا مستحيلا إلا أنها موجودة الآن".



وأشار وزير الدبلوماسية الايطالية في المقابلة نفسها، إلى جهات لم يسمها، تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، قائلا إن الشعب الليبي إذا أراد الانتخابات فيجب منحها لهم، وكذلك البدء في إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، من البلاد وفق قوله. (أنسامد).



