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ليبيا : 46 عضوًا بملتقى الحوار يطالبون بعقد اجتماع طارئ
"لإنقاذ الانتخابات"
    (أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - جدّد أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، مطالبة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، بعقد جلسة طارئة لملتقى الحوار، للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية؛ نظرًا لتزايد المخاوف حول الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

    ووجّه 46 عضوًا بملتقى الحوار، رسالة إلى "كوبيتش"، شددوا فيها على تمسّكهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد سابقًا، مُحذّرين من تطورات وُصفت بـ"الخطيرة"، قد تعيق إجراء الانتخابات، وتهدّد وحدة البلاد واستقرارها، بحسب نصّ الرسالة.

    (أنسامد).

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