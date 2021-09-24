دراغي:الاتحاد الأوروبي يتقاسم الأعباء والمسؤوليات حول الهجرة

(أنسامد) - سبتمبر 24 - روما - صرح رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي إن عمليات الهجرة المرتبطة بالأزمة الليبية تتطلب "استجابة مشتركة من المجتمع الدولي".



وأضاف دراغي خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة : يجب أن نحارب بشكل فعال الاتجار بالبشر، وأن نضمن التنقل الدولي المنتظم ونحمي أرواح الناس.



وتابع : إن العمل متعدد الأطراف ضروري، ويتمحور حول مبادئ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، داعيا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تعزيز الحوار بشأن قضايا الهجرة مع البلدان الأصلية ودول عبور المهاجرين من أجل الوصول إلى مسؤولية مشتركة في إدارة تدفقات الهجرة.



ونوه رئيس الوزراء الايطالي : تلهم هذه المبادئ التعاون في هذا الشأن بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الأفارقة، والتي روجت لها إيطاليا على الفور والتي نعتزم تعزيزها. (أنسامد).



