ليبيا: دعوات للأطراف بالتركيز على الانتخابات المرتقبة

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - وصفت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بالبيان المهم جدا .



وأكدت البعثة الأوروبية في منشور على صفحتها الالكترونية بأن ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة مهم جدًا يجب أن يظل التركيز على الانتخابات في 24 ديسمبر.



وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد عبرت عن قلقها من قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية ، مؤكدة بأنها ستظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات.



وحثت البعثة في بيانها مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير، مذكرة الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية. (أنسامد).



