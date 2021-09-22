Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
ليبيا: دعوات للأطراف بالتركيز على الانتخابات المرتقبة
الاتحاد الأوروبي يدعم موقف بعثة الأمم المتحدة
    (أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - وصفت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بالبيان المهم جدا .

    وأكدت البعثة الأوروبية في منشور على صفحتها الالكترونية بأن ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة مهم جدًا يجب أن يظل التركيز على الانتخابات في 24 ديسمبر.

    وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد عبرت عن قلقها من قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية ، مؤكدة بأنها ستظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات.

    وحثت البعثة في بيانها مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير، مذكرة الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    البندقية ..حفل موسيقي متنقل علي متن كمان عملاق يمر عبر القناة الكبري

    ألبوم الصور