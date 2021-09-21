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السودان: محاولة انقلاب فاشلة واعتقال جميع المشاركين فيها
    (أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - أفشلت السلطات الأمنية والعسكرية في السودان، فجر اليوم، الثلاثاء محاولة إنقلابية نفذها عناصر من الجيش.

    وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين، ويجرى الآن التحقيق معهم، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السودانية.

    ومن جانبه، كتب المتحدث باسم المجلس العسكري السيادي في السودان، محمد الفكي سليمان، على صفحته الرسمية على فيسبوك، "الأمور تحت السيطرة، والثورة منتصرة". (أنسامد).

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