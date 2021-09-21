ماتاريلا في حفل افتتاح العام الدراسي: نحن على مفترق طرق
السودان: محاولة انقلاب فاشلة واعتقال جميع المشاركين فيها
محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إختبارات اللعاب ، فتح النوافذ ، إرتداء الأقنعة ، و الشهادة الصحية الخضراء شرط لعودة الدراسة
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي
اللاعبات الايطاليات في اوليمبياد طوكيو 2020