استئناف الرحلات البرية بين ليبيا وتونس بعد فتح الحدود

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - أعلنت الشركة العامة للنقل السريع في ليبيا، الأحد، استئناف تسيير رحلاتها البرية ما بين ليبيا وتونس بعد فتح الحدود البرية بين البلدين.



وقالت إدارة الشركة في بيان، نقلته عنها وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن "فتح باب الحجز ما بين طرابلس وتونس سيكون (الثلاثاء)، وإن قيمة التذكرة ستبلغ 95 ديناراً".



تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة التونسية أعلنت إعادة فتح المعابر والحدود مع ليبيا اعتباراً من الجمعة بعد غلق متبادل استمر لأسابيع بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا". (أنسامد).



