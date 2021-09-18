القنصل الإيطالي يلتقي إيتان في إسرائيل ويقول إن الطفل بخير

(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - اجتمع القنصل الإيطالي في تل أبيب يوم الجمعة مع إيتان بيران ، الطفل الإسرائيلي البالغ من العمر ست سنوات والذي كان الناجي الوحيد من كارثة قطار التلفريك في جبل موتاروني في بيدمونت في مايو ، ونقله جده لأمه إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن القنصل قال إن الطفل اليتيم يبدو بصحة جيدة.



الاجتماع الذي حضره الجد شموئيل بيليج ، نظمته وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية.



يخضع بيليج وزوجته السابقة إيتي بيليج ، جدة الصبي ، للتحقيق في إيطاليا بتهمة الاختطاف المشدد المزعوم.



وبحسب ما ورد نُقل إيتان عبر الحدود إلى سويسرا ونُقل جواً إلى تل أبيب بطائرة خاصة بعد أن أخذه جده لأمه يوم السبت.



وكان والدا إيتان وأجداده وشقيقه البالغ من العمر عامين من بين ضحايا الكارثة الأربعة عشر.



تم وضع إيتان ، الذي انتقل إلى إيطاليا مع والديه في عام 2018 ، في رعاية عمته التي تقيم في إيطاليا ، آيا بيران ، بعد الكارثة من قبل السلطات الإيطالية.



وقالت عائلة الطفل ، الشهر الماضي ، إنها ستقدم طعنًا قانونيًا ضد هذا القرار.



من ناحية أخرى ، قدمت آية بيران التماساً لإعادة الصبي إلى إيطاليا على أساس اتفاقية لاهاي للاختطاف لعام 1980. (أنسامد).



