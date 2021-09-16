ليبيا-ايطاليا:بحث اعادةتشغيل مصنع الشاحنات والحافلات تاجوراء

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - بحث وزير الصناعة والمعادن " احمد ابوهيسه "مع السفير الإيطالي لدى ليبيا " جوزيبي كونتي " أهمية إيجاد الحلول الناجعة لإعادة تشغيل مصنع الشاحنات والحافلات تاجوراء.وتناول اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس سبل دعم وتفعيل أوجه التعاون الصناعي المشترك بين البلدين الصديقين بحسب ما أفادت به الصفحة الرسمية للوزارة عبر صفحتها الرسمية.



وقال " ابوهيسه " خلال اللقاء ان وزارته عازمة على حلحلة مشاكل شركة الشاحنات والحافلات تاجوراء وتشغيل مصانعها بالطاقات القصوى بالتعاون مع الشريك الايطالي مؤكدا على أهمية قيام الشريك بدوره في توفير مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لعودة العمل.كما أكد الوزير على ان الوضع العام في ليبيا يشهد استقرار ملحوظا ما يسمح للشركات الأجنبية بالعودة لمزاولة نشاطاتها.كما طلب وزير الصناعة خلال الاجتماع من الجانب الإيطالي تدريب وتأهيل مجموعة من الشباب الليبي في مجال التقنية الصناعية.



من جانبه قال السفير الإيطالي ان بلاده تولي اهتماما كبيرا بليبيا وخاصة في مجال التعاون الصناعي مؤكدا زيارة وفد من الشركات الإيطالية الكبرى لليبيا في المدة القريبة القادمة.وتعتبر شركة الشاحنات والحافلات أحد الاستثمارات الصناعية المشتركة بين ليبيا وإيطاليا والتي توفر سلعة اساسية تستهدف السوق الليبي وكذلك الافريقي وتعتبر عاملا أساسيا في خطط وبرامج الدولة لإعادة الإعمار. (أنسامد).



