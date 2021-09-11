بليحق: جلسة مجلس النواب في موعدها بطبرق الإثنين

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن جلسة المجلس المقبلة ستكون في موعدها المحدد بعد غدٍ الإثنين.



وأوضح بليحق، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجلسة ستكون بمقر المجلس بمدينة طبرق، وستُخصَّص لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب الأربعاء الماضي، علَّق مجلس النواب، جلسته لبعد غد الإثنين؛ لمناقشة وتدارس ما ورد في إجابات وردود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خلال جلسة مساءلتها التي جرت، الأربعاء.



وأضاف بليحق، أن تعليق الجلسة يأتي من أجل «دراسة ردود الحكومة حول بنود الاستجواب ومدى اقتناع أعضاء مجلس النواب بهذه الردود والإجابات». (أنسامد).



