انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - عُقدت أمس الخميس بمقر وزارة الخارجية المصرية الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا، برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي من الجانب المصري ومدير عام الشئون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير باسكوالي فيرارا، وبحضور وفدي البلدين وسفير إيطاليا بالقاهرة.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الجمعة أن المشاورات تركزت على العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.



كما ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة. (أنسامد).



