نائب رئيس البرلمان الليبي: متفقون على خروج القوات الأجنبية

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب " فوزي النويري" في فيينا، رئيس البرلمان الإيطالي روبيرتو فيكو والوفد المرافق له، بحضور سفير ليبيا لدى النمسا.



وبحسب بيان امجلس النواب ، الثلاثاء، فإن اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العاصمة النمساوية فيينا الثلاثاء ، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكد النويري، أهمية الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ودور إيطاليا المهم باعتبارها شريك اقتصادي لدولة ليبيا.



كما أوضح النائب الأول، رئيس الوفد الرسمي لمجلس النواب خلال لقائه رئيس البرلمان الإيطالي، جاهزية القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات والعمل على تجهيز قانون انتخاب مجلس النواب، مضيفا أن هناك جملة من التحديات التي تعيق الانتخابات أهمها التدخلات الخارجية وإخراج القوات الأجنبية.



وقال، النوير " إ ن الليبيين متفقون على ضرورة انسحاب قوات الأجنبية من البلاد ، مشيراً إلى جهود إيطاليا في دعم مجلس النواب لإعداد مشروع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحاً أن الليبيين أدركوا أن حل الأزمة لابد أن يكون ليبي - ليبي.



وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، على أنه يعول على إيطاليا كصوت قوي في الاتحاد الأوربي في الحد من التدخلات الخارجية، لافتا إلى أن الاتفاق على إنشاء لجنة الصداقة الليبية الإيطالية والتي ستعمل على مد جسور التعاون، وذلك لدعم ديوان مجلس النواب من خلال تعزيز قدرات الموظفين في مجال العمل البرلماني. (أنسامد).



